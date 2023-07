Sopot walczy z golasami. Bez ubrania ani rusz

Już kilka lat temu w nadmorskim kurorcie pojawiły się plakaty skierowane do turystów, którzy nie tylko po plaży, ale także po mieście chodzą bez koszulki, a czasami w samych slipkach.

- Goły brzuch i goła klata to nie jest elegancja - wypowiedź prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego cytuje "Gazeta Wyborcza".

- Taka polityka może się zemścić. Część ludzi przestała być w Sopocie mile widziana, więc jadą tam, gdzie jak mają ochotę, to pójdą po wodę do sklepu w samych kąpielówkach. W upale, w miejscowości nadmorskiej, to chyba powinna być norma - mówi "Gazecie Wyborczej", menedżer w jednej z sopockich restauracji.