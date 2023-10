Sowite odprawy dla rządzących. Wyliczyli, ile dostaną Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki

Jakie odprawy dla rządzących?

Wiadomo, że z Parlamentem będzie musiało pożegnać co najmniej kilkadziesiąt osób, które nie zdobyły ponownie mandatu. Mowa m.in. o Tadeuszu Cymańskim, Januszu Korwin-Mikke, Hannie Gill-Piątek, czy Iwonie Śledzińskiej-Katarasińskiej.

"Fakt" wyliczył także, na jakie pieniądze może liczyć premier Mateusz Morawiecki i wicepremie Jarosław Kaczyński, jeżeli to PiS nie stworzy rządu.

"Oni dostali się do Sejmu i otrzymywać będą uposażenie oraz dietę. Jednak przez trzy miesiące państwo będzie im jeszcze wypłacać wyrównanie. W przypadku premiera wyniesie ono ok. 23 tys. zł za trzy miesiące, w przypadku wicepremiera – ok. 16 tys. zł brutto" - informuje dziennik.