Marek Belka ostrzega. To byłby największy błąd nowego rządu [WYWIAD MONEY.PL]

Prof. Marek Belka, były premier i wicepremier, były minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego: Najważniejsze teraz jest zbudowanie ekipy rządowej , która będzie kierowała sprawami gospodarczymi. Trzeba to robić w sposób, który nie będzie denerwował wyborców.

Co ma pan na myśli?

Najważniejsze teraz jest to, żeby się wzajemnie nie pokłócić.

Trzeba z wielką odpowiedzialnością za Polskę iść na kompromis. Nie stawiać, przynajmniej publicznie, spraw na ostrzu noża, bo na to tylko czeka przyczajony smok. Najważniejsze, żebyśmy stworzyli rząd, który wykaże się pewnymi dokonaniami, bo wyborcy oczekują sprawczości.

Ustawa budżetowa na 2024 to może być pole minowe?

Trzeba mieć świadomość, że do końca stycznia trzeba przesłać do prezydenta budżet na rok 2024 , bo inaczej może zrobić nam psikusa i rozwiązać parlament. W związku z tym, zanim powstanie rząd już należy przygotowywać zmiany budżetowe.

Należałoby go uchwalić, a następnie w pierwszej połowie przyszłego roku znowelizować.

Od razu trzeba uzdrowić media publiczne , a szczególnie telewizję publiczną i rozpocząć powolny, ale konsekwentny proces edukacji ekonomicznej społeczeństwa. To jest sprawa, o której nigdy nie pamiętaliśmy właściwie od czasów Jacka Kuronia, a teraz trzeba to zrobić. Jak najszybciej trzeba dokonać zmian w spółkach państwowych i pozbyć się tych wszystkich tak zwanych szwagrów.

Jak zrobić to mądrze?

Mądrze w tym przypadku oznacza szybko. Wyborcy partii demokratycznych nie będą tolerować w spółkach skarbu państwa ludzi, którzy byli nominatami politycznymi. Nie będziemy dzielić włosa na czworo i zastanawiać się, kiedy będziemy mieli odpowiednią liczbę fachowców służby cywilnej, zdolnych do przejęcia urzędów. Należy zrobić szybkie odszczurzanie.

Oczywiście, to jest priorytet. Trzeba wprowadzić konkursy, wzmocnić służbę cywilną, to wszystko trzeba zrobić, ale nie można trzymać Obajtka, (Daniela, prezesa PKN Orlen - przyp. red.) aż znajdziemy nowego kandydata po dwóch latach. Po prostu nie.

Nie chcę rzucać nazwiskami ani nikogo sugerować. Jeżeli będziemy mieli silnego wicepremiera do spraw gospodarczych i będzie on miał pieczę nad ministerstwami finansów, skarbu i polityki społecznej, to wyobrażam sobie, że wtedy możemy mieć technicznego ministra finansów.