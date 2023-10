Rząd odsłonił karty. Wiadomo, ile wyniósł deficyt budżetu państwa

Jak wynika z opublikowanych we wtorek przez Ministerstwo Finansów danych z wykonania budżetu państwa za styczeń - sierpień 2023 roku , dochody wyniosły 373 mld 759,2 mln zł, a wydatki 390 mld 369,7 mln zł.

Dochody i wydatki państwa. Najnowsze wyliczenia

Dochody z podatku VAT wyniosły 160,9 mld zł i były wyższe o ok. 9,8 mld zł (tj. 6,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 r. Analizując dane nt. wykonania VAT rok do roku, należy uwzględnić efekt wciąż obowiązującej tarczy antyinflacyjnej (obniżka stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe) - informuje Ministerstwo Finansów.