Spadek polskiego eksportu w cieniu spowolnienia niemieckiej gospodarki

Według najnowszych danych GUS polski eksport w okresie od stycznia do września 2024 roku osiągnął wartość 1 122,7 miliarda złotych , co oznacza spadek o 7,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Analitycy eksportu zwracają szczególną uwagę na dominującą pozycję Niemiec, które odpowiadają za 27 proc. całości polskiej sprzedaży zagranicznej, przekładające się na kwotę 303,5 miliarda złotych.

Nowe perspektywy w handlu międzynarodowym

Wartość importu do Polski w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku wyniosła 1 109,7 miliarda złotych, notując spadek o 5,7 proc. rok do roku. Niemcy pozostają największym źródłem importowanych towarów z udziałem 19,5 proc., co przekłada się na kwotę 216,7 miliarda złotych. Na drugim miejscu plasują się Chiny z wynikiem 156,9 miliarda złotych (14,1 proc. importu).

Niemiecka gospodarka w stagnacji

Niemiecka gospodarka znajduje się w najgłębszym kryzysie od dekad, co może mieć poważne konsekwencje dla Polski. Trzy kluczowe sektory niemieckiego przemysłu – motoryzacyjny, chemiczny i maszynowy – notują największe spadki w historii. Produkcja przemysłowa spadła o 16proc. od 2017 roku, a inwestycje maleją w 12 z ostatnich 20 kwartałów. Inwestorzy zagraniczni wycofują kapitał, co dodatkowo pogarsza perspektywy gospodarcze.

Polska może stracić na kryzysie w Niemczech, ponieważ jest silnie zintegrowana z niemieckim łańcuchem dostaw. Spadek zamówień z Niemiec może wpłynąć na polskich producentów , zmuszając ich do adaptacji do nowych modeli biznesowych. Rok 2024 pozostaje trudnym okresem dla państw UE, z niską aktywnością w sektorze przemysłowym i budowlanym. Mimo pewnych optymistycznych sygnałów, takich jak stabilizująca się inflacja i rosnące płace, sytuacja nadal jest daleka od idealnej.

Prognozy wskazują, że PKB strefy euro wzrośnie o 0,8proc. w 2024 r. i 1,3proc. w 2025 r., co jest słabym wynikiem w porównaniu do USA i innych rozwiniętych gospodarek. W 2025 r. stagnacja dotknie także Francję i Włochy, obok Niemiec. Konkurencyjność przemysłu UE słabnie, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. W sierpniu 2024 r. liczba rejestracji samochodów w UE spadła o 18,3proc. w porównaniu do 2023 r., co wskazuje na trend spadkowy. Produkcja samochodów w Niemczech i Francji również spadła, a fabryki samochodów elektrycznych ograniczają produkcję.