Spadek polskiego PKB. Tak wojna na Ukrainie wpłynęła na Polskę

20 mld euro - tyle wyniosły koszty pomocy uchodźcom

Mówiąc o skutkach wojny, analityk zaznaczył też koszty pomocy uchodźcom, które poniósł m.in. budżet państwa. Powołując się na szacunki Kiel Institute for the World Economy, powiedział, że od początku inwazji jest to ok. 20,73 mld euro, czyli ok. 3,35 proc. naszego PKB. Dla porównania Niemcy przeznaczyły na wsparcie uchodźców 21,44 mld euro, co stanowi 0,55 proc. ich PKB.