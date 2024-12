Spadek produkcji przemysłowej pogłębia się pod koniec roku. Nowe dane

Wzrosty w sektorze maszyn napraw to głównie dzięki zbrojeniówce, spadek w produkcji samochodów to automatyczny wzrost w sektorze napraw samochodów używanych, sprzedaż prądu, gazu ....to wiadomo kto zarabia na nas ..... czyli monopole państwowe będą zyskiwać ale resztę gospodarki czeka kryzys i powoli rosnące bezrobocie ....chyba że to słynne KPO i inne środki UE trafią wreszcie na rynek a nie tylko na obietnice, plany ... Tak czy inaczej pierwsze półrocze 2025 dla wielu firm skończy się źle...... NIE tego spodziewaliśmy się DONALDZIE TUSK