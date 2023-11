Śpią na ropie, muszą się zadłużyć. Saudowie mają problem z deficytem

Jak ustaliła agencja, Saudowie zaciągnęli właśnie 11 miliardów dolarów pożyczki. Udzieliła jej grupa banków, w której znalazły się m.in. Citigroup, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China i First Abu Dhabi. Pieniądze trzeba będzie spłacić w ciągu 10 lat.