Spotkanie Rosjan i Saudów w Moskwie. Tematem dyskusji była sytuacja na rynku ropy

Spotkanie Rosjan i Saudów

Agencja Reutera podkreśla, że nie ma pewności, co przyniosła ta rozmowa i czy obie strony doszły w jej trakcie do jakichś konkretnych wniosków. Wiadomo natomiast, że przedmiotem dyskusji były ceny ropy na światowych rynkach.

Wcześniej Rosja wspólnie z Arabią Saudyjską zdecydowały się na zmniejszenie produkcji. Już na początku września Saudowie ogłosili dalsze ograniczanie produkcji o 1 mln baryłek dziennie do końca roku. Tym samym w październiku, listopadzie i grudniu produkcja wyniesie ok. 9 mln baryłek dziennie. Reżim wydobywczy do końca 2023 r. przedłużył również Kreml.