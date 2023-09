Topnieją wpływy Rosji z surowców energetycznych

Rosja musiała wesprzeć rafinerie

Agencja tłumaczy, że topniejące wpływy są efektem "znacznego wzrostu wypłat dotacji producentom paliw". Z wyliczeń Bloomberga wynika, że gdyby nie one, to wpływy Rosji z surowców energetycznych wzrosłyby rok do roku, tak jak miało to miejsce jeszcze w lipcu.