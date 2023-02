Limit cen ropy skuteczny. Spadek rosyjskich przychodów o 30 proc.

Szef MAE oświadczył też, że wzrost globalnego popytu na ropę w tym roku będą generować Chiny, a to może wymagać od krajów OPEC+ zrewidowania polityki jej wydobycia. - W tym roku chińska gospodarka odbija się. (...) To powoduje wzrost popytu - stwierdził Birol odnosząc się do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na paliwo lotnicze w ChRL.