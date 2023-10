Obniżka cen ropy była tylko chwilowa. Atak Hamasu na Izrael wiele zmieni

Ceny ropy w górę?

Pierwszym ma być utrzymanie przez Arabię Saudyjską ograniczenia wydobycia ropy w przyszłym roku. Kraj ten już wcześniej ogłosił ograniczenie wydobycia z 10 do 9 mln baryłek dziennie do końca 2023 r.

PIE przedstawia podobną prognozę

Jak jednak zaznaczył, eskalacja może wpłynąć m.in. na destabilizację Bliskiego Wschodu , który jest regionem istotnym dla globalnej podaży surowca. Również zwrócił uwagę na Iran, który w ostatnim czasie stopniowo zwiększał produkcję o ok. 0,5 mln baryłek dziennie do 3 mln baryłek w związku ze słabszym egzekwowaniem amerykańskich sankcji . Dzięki temu obniżała się cena na globalnych rynkach i niwelowała problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania świata na ropę.

Wskazał też na te same dwa ryzyka dla cen ropy naftowej. Jednym z nich jest zaangażowanie Iranu, co doprowadzi do ograniczenia eksportu surowca tego państwa. Drugim natomiast jest mniejsza szansa na normalizację stosunków saudyjsko-izraelskich, co może opóźnić decyzję Arabii Saudyjskiej o wycofaniu się z przedłużonych cięć wydobycia ropy naftowej.

Ostatnia prognoza okazała się nietrafiona

Przypomnijmy, że analitycy już pod koniec września spodziewali się skoku cen ropy do 100 dolarów za baryłkę. Miało to być następstwem danych o zapasach ropy w USA, które skurczyły się o 2,169 mln baryłek. Było to znacznie powyżej prognoz, które zakładały, że zmniejszą się one o ok. 600 tys.