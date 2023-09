Alarmujące dane z USA o zapasach napędziły ceny ropy. Pędzą w kierunku 100 dolarów za baryłkę

Zapasy ropy w USA spadły o 2,169 mln baryłek. To znacznie powyżej prognoz, które zakładały, że skurczą się one o ok. 600 tys. baryłek. To zresztą kolejny gwałtowny spadek, gdyż miesiąc wcześniej z rezerw ubyło ok. 2,9 mln baryłek.