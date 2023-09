Złoty znów otrzymał cios. Nawoływania szefa NBP nic nie dały

witos 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Dług publiczny Polski w relacji do PKB według danych Eurostatu za trzeci kwartał 2022 roku wyniósł 50,3%. To poziom zdecydowanie poniżej średniej unijnej, która wynosi 85,1%, jak i strefy euro, gdzie relacja dług publiczny/PKB to 92,9%. Wśród 10 największych gospodarek Unii Europejskiej względny poziom zadłużenia Polski także jest stosunkowo niski, zajmujemy bowiem dopiero 7. miejsce w tym zestawieniu (licząc od państwa z najwyższym poziomem długu), a warto odnotować, że Holandia i Irlandia mają dług w relacji do PKB zaledwie o 1 pkt. procentowy niższy niż Polska.