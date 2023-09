Glapiński się przestraszył? Złoty reaguje

Prezes Adam Glapiński na wrześniowej konferencji prasowej mówił, że jest przestrzeń do kolejnej obniżki stóp procentowych. Nagle zmienił retorykę. - Przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać - stwierdził w środowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Ta zmiana retoryki szefa NBP może wynikać z obaw wobec tego, co w ostatnim czasie dzieje się z polską walutą.

Przypomnijmy, że dla polskiego rządu preferowany kurs złotego to 4,40-4,60 zł za euro. Tymczasem przed publikacją wywiadu z prezesem NBP wynosił on 4,67 zł za euro.

Kurs złotego zareagował na publikację natychmiast. Notowania dolara w środę wczesnym rankiem osiągnęły wartość 4,37 zł. Kiedy słowa szefa NBP trafiły do mediów, spadły do poziomu 4,34 zł. Euro zareagowało bardzo podobnie. Środowy kurs początkowo przebił wartość 4,67 zł, a potem spadł do 4,64 zł.

Glapiński tłumaczy się inflacją HICP

Prezes Narodowego Banku Polskiego w rozmowie z PAP po raz kolejny powrócił do decyzji podjętej kilka tygodni temu, gdy Rada Polityki Pieniężnej stopy procentowe. I to gwałtownie - z poziomu 6,75 do 6 proc. Wcześniej szef banku centralnego sugerował, że taka decyzja będzie możliwa, jeśli inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego.

Odczyty są jednak nieubłagane - inflacja w Polsce wciąż utrzymuje się tuż nad poziomem 10,0. Adam Glapiński znalazł jednak wytłumaczenie decyzji o mocnym cięciu stóp. W nieco innych danych.

Od momentu publikacji lipcowej projekcji inflacji i PKB pojawiły się dane, które wskazują, że zarówno dynamika PKB jak i inflacja mogą w najbliższym okresie kształtować się znacząco poniżej wartości przewidywanych w lipcu. Na przykład dzisiaj (19 września – PAP) Eurostat ostatecznie podał, że inflacja HICP w sierpniu wyniosła 9,5 proc. czyli była jednocyfrowa. Niższa presja popytowa i niższa inflacja w najbliższych miesiącach wraz z pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarki niemieckiej wyraźnie wskazują, że również w średnim okresie inflacja będzie kształtować się poniżej lipcowej projekcji - stwierdził szef NBP.

Jego zdaniem właśnie z tych względów Rada we wrześniu dokonała zdecydowanego dostosowania stóp procentowych do zmienionych uwarunkowań przyszłej inflacji.

- Po tym dostosowaniu przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać wraz z napływającymi danymi - podkreśla Adam Glapiński.

Adam Glapiński prognozuje wysokość inflacji

Zdaniem szefa Narodowego Banku Polskiego w polityce pieniężnej należy brać pod uwagę opóźnienia w mechanizmie transmisji. - Dlatego nie kierujemy się jedynie bieżącą inflacją, ale przede wszystkim jej prognozami - stwierdził w rozmowie z PAP.

- Jednocześnie, biorąc pod uwagą wysoką zmienność cen w poprzednim roku wywołaną czynnikami globalnymi, analizujemy również miesięczne wskaźniki inflacji. Pokazują one, że od kwietnia br. poziom cen w gospodarce wzrósł o zaledwie 0,5 proc., a od maja br. – łącznie nawet lekko spadł. Oznacza to, że wciąż podwyższony wskaźnik rocznej inflacji stanowi jedynie echo statystyczne wcześniejszych wzrostów cen - dodał Adam Glapiński.

NBP nie zmienia ani realizowanej strategii celu inflacyjnego, ani samego poziomu celu. Jesteśmy zdeterminowani, aby obniżyć inflację do celu w średnim okresie - zapewnił szef NBP.

Adam Glapiński został też spytany o znaczące wahania kursu złotego. Tuż po decyzji RPP dolar umocnił się bowiem wobec złotego o 2 proc., co należy uznać za znaczącą zmianę. - Jesteśmy w reżimie płynnego kursu złotego, a więc wahania kursu są rzeczą naturalną - ocenił szef NBP.

