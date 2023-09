Książę Arabii Saudyjskiej odcina się od paktu. "Cięcia nie mają na celu pomocy Rosji"

Pakt naftowy z Moskwą mający podbić cenę ropy staje się dla Rijadu politycznym ciężarem. Według księcia to nie polityka, kartel działała zgodnie z rynkiem i reaguje na podaż i popyt.

Cięcia wydobycia

Decyzja OPEC (któremu nieformalnie przewodniczy wahabickie królestwo) w porozumieniu z Rosją podbiła ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Królestwo oświadczyło, że utrzyma redukcję eksportu ropy do 1 miliona baryłek dziennie do końca tego roku.

Z kolei Rosja zapowiedziała, że do końca tego roku ograniczy eksport ropy o 300 tys. baryłek dziennie.

Pakt naftowy spowodował rajd czarnego złota w kierunku 100 dol za baryłkę. Dotyczy to zarówno kupowanych przez Zachód popularnych gatunków ropy Brent i Crud, jak i szeroko sprzedawanej na rynki wschodnie gatunków wytwarzanych przez państwa kartelu OPEC w tym również saudyjskiej ropy typu Arab.

Jak przypomina Kommersant, według MAE ograniczenia w wydobyciu ropy przez kraje OPEC+ doprowadzą do znacznych niedoborów ropy na rynku światowym w drugiej połowie 2023 roku.

Polityczny impas

Analitycy jednak nie mają wątpliwości, że jest to "w największym stopniu gra polityczna" nastawiona na wzrosty cen surowca. Jak stwierdziła w rozmowie z money.pl Dorota Sierakowska z DM BOŚ, wspólny "taniec" Saudów i Rosjan jest czynnikiem pozarynkowym, który może wpłynąć na globalną gospodarkę.

Wysokie ceny eksportowanego czarnego surowca pozawalają również Moskwie na dalsze finansowanie wojny przeciwko Ukrainie. To podważa wysiłki Zachodu, który stara się wywierać na Rosjanach presję, by ci wycofali swoje wojska i zakończyli działania wojenne.

Ale ta gram to stąpanie po cienkiej linii. Jak pisaliśmy w money.pl, Saudowie to obok Egiptu, Izraela, Jordanii i Maroka główni sojusznicy Ameryki na Bliskim i Dalekim Wschodzie. USA są największym dostawcą broni dla Arabii Saudyjskiej. Z kolei kontrakty z Europą przynoszą potężne korzyści finansowe i polityczne. Arabia Saudyjska to również jeden z najważniejszych partnerów biznesowych Polski.