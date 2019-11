Split payment powoduje chaos nawet wśród urzędników. Ministerstwo tłumaczy

Jak pisze piątkowa "Rzeczpospolita", wielu przedsiębiorców nie potrafi stosować mechanizmu split payment. I dla świętego spokoju na fakturach dodaje specjalny dopisek "mechanizm podzielonej płatności" nawet wtedy, gdy nie jest on wymagany.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić kupujący? Resort finansów rozwiewa wątpliwości. Dopisek na fakturze nie jest kluczowy, najważniejsze są obowiązujące przepisy.

- Jeśli faktura została oznaczona dopiskiem MPP, mimo że transakcja nie podlega mechanizmowi, nabywca nie musi go stosować - napisało w komunikacie ministerstwo.

Mimo to, firmy wolą dmuchać na zimne i "z automatu" dodają taki dopisek do każdej faktury za produkty zawarte w załączniku 15. ustawy o VAT. Nawet na kilkaset złotych. Szczególnie, że - jak informuję eksperci przepytani przez "Rz" - często urzędnicy skarbówki błędnie informują, że to właśnie dopisek na fakturze jest kluczowy.