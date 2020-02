Spór o ciepło w Elblągu. Władze miasta odgrażają się, że zainwestują we własne źródła ciepła

Przedłuża się spór między władzami Elbląga i miejską spółką ciepłowniczą EPEC a firmą Energa Kogeneracja. Stawką są dostawy ciepła do miasta już od sezonu grzewczego 2020-21. Spółka dostarcza ciepło do ok. 80 proc. mieszkańców Elbląga.

