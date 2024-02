Spór o CPK. Horała odgryza się Tuskowi. "Wyssane nie powiem skąd"

Spór o koszty CPK

Jak mówił, "w wersji umiarkowanej" inwestycja ta miała kosztować ok. 160 mld zł, ale największe plany liczono "na 300 mld, a nawet 600 mld zł".

Do tej wypowiedzi odniósł się poseł PiS Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK.

"Donald Tusk powtarza kłamstwa (żodyn się nie spodziewał) o rzekomych 600 mld złotych kosztu programu CPK. Otóż to jest liczba zupełnie wyssana z palca, żeby nie powiedzieć skąd wyjęta" - napisał na platformie X Marcin Horała.

"Koszt programu w horyzoncie, który można oszacować, czyli do 2030 roku to około 150 mld, z czego po stronie polskich finansów publicznych niecałe 70 mld (reszta to środki prywatnych inwestorów, finansowanie komercyjne i środki europejskie). Czyli statystycznie średnio 10 mld rocznie. Czyli około 1,2% wydatków budżetowych zaplanowanych na 2024 rok".