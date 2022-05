Spotkanie szefowych resortów finansów USA i Polski. Tematem globalny podatek

Magdalena Rzeczkowska o współpracy z USA w sprawie globalnego podatku

Jak powiedziała, cytowana w komunikacie minister Magdalena Rzeczkowska, porozumienie na poziomie OECD to pakiet dwóch filarów i "zależy nam na tym, by reforma podatków została zrealizowana w całości" – podkreśliła.

"Oczekujemy gwarancji, że reforma nie zatrzyma się w pół drogi, ale że doprowadzimy do tego, by duże firmy płaciły podatki w krajach, w których następuje konsumpcja dóbr i usług" - mówiła Rzeczkowska.

Janet Yellen o sytuacji w Ukrainie

Amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen podczas poniedziałkowej wizyty w Warszawie odwiedziła także m.in. POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie wpisała się do księgi pamiątkowej i złożyła kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta.

Janet Yellen wskazała, że jej obecność w tym miejscu ma wymiar osobisty. "Rodzice mojego ojca emigrowali do Stanów Zjednoczonych z Sokołowa Podlaskiego, który znajduje się ok. 100 km od tego miejsca, w którym teraz stoję" - wskazała.

Jak mówiła amerykańska sekretarz skarbu, to muzeum i zgromadzone w nim eksponaty przypominają o tym, że "musimy użyć wszelkich narzędzi, jakie mamy do dyspozycji, by walczyć z opresją".