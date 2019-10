Spowolnienie gospodarcze. To największa opozycja, mogąca pokrzyżować plany PiS

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało w wyborach do Sejmu zdobywając blisko 44 proc. głosów. Wszystko wskazuje na to, że wystarczy to, by samodzielnie rządzić. Opozycja przez kolejne cztery lata może nie mieć nic do gadania, co otwiera drogę do realizacji wszystkich obietnic. Nie będzie wymówki, że totalna opozycja blokuje dobrą zmianę.