Płaca minimalna 2020 to trzęsienie ziemi w 170 tysiącach mikrofirm

Omówienia raportów GUS o pensjach w firmach średnich i dużych co miesiąc przyprawiają o irytację tysiące Polaków. "Gdzie się tyle zarabia?" - czytamy w komentarzach. Najnowsze opracowanie urzędu statystycznego wskazuje jasno, gdzie się tyle NIE zarabia. I zarazem, które branże już z obawą zastanawiają się nad swoja bliską przyszłością.

Od przyszłego roku płaca minimalna wzrośnie do 2,6 tys. zł brutto - to już zatwierdzone. W kolejnym roku ma to być 3 tys. zł, a w 2023 roku - 4 tys. zł - wynika z deklaracji wyborczej prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pod warunkiem, że PiS wygra wybory, a Kaczyński nie zrezygnuje ze swoich pomysłów.