Wzrost PKB wyższy niż mówiła Emilewicz. Dobre dane z GUS

W połowie sierpnia GUS w szybkim szacunku wyliczył wzrost PKB o 4,4 proc. rok do roku w drugim kwartale wobec 4,7 proc. rok do roku w kwartale pierwszym. Urząd teraz policzył wszystko dokładniej i wyszło jeszcze lepiej. PKB wzrósł o 4,5 proc. - podano w piątek.

To lepiej niż jeszcze kilka dni temu prognozowała minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz .

- Spodziewam się, że po dwóch kwartałach wzrost polskiego PKB wynosi 4,4 proc. To oznacza, że jesteśmy jedną z najszybciej rosnących, rozwijających się, gospodarek w Unii Europejskiej - powiedziała w środę. Okazało się, że jest jeszcze lepiej.

W drugim kwartale Polacy wypracowali 416 mld zł wartości PKB, podobnie jak w kwartale pierwszym. Rok temu było to jednak tylko 391 mld zł, więc zmiana jest poważna.

Z danych GUS wynika, że inwestycje zwiększyły dynamikę PKB o 1,5 pkt. proc. i są drugim najważniejszym czynnikiem naszego wzrostu po spożyciu indywidualnym (+2,5 pkt. proc. z 4,5 proc. wzrostu PKB). To dobry prognostyk na przyszłość.

Nakłady na środki trwałe wzrosły o 10,5 proc. rok do roku do 92 mld zł, a spożycie gospodarstw domowych o 4,1 proc. do 318 mld zł. Zerowy wkład miał bilans handlowy. Eksport wzrósł o 3,9 proc., a import o 4,3 proc.