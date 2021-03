Sprawa Obajtka. CBA prześwietli oświadczenia majątkowe szefa PKN Orlen

Pełnomocnik Obajtka wniósł o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych w imieniu swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia Zaborowski zapewnił, że to własna inicjatywa Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości, co do jego osoby i jego majątku.