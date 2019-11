Sprzątanie po Banasiu. Zmienią się zasady przyznawania mieszkań służbowych

Co się zmieni? Warunki otrzymania i korzystania z resortowego lokum mają być całościowo spisane. Do tej pory nie było regulacji, które przewidziałby sytuację, gdy urzędnik podczas najmu mieszkania służbowego kupuje własny lokal. Teraz jeśli to nastąpi, to najemca straci prawo do mieszkania z zasobu ministerstwa i będzie musiał się wyprowadzić.