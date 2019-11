Afera Banasia. Szef NIK kupił mieszkanie w Warszawie, mieszkał w służbowym

Kolejne kontrowersje związane z majątkiem szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia ujawnia RMF FM. Urzędnik przez ponad dwa lata korzystał z mieszkania służbowego w Warszawie, mimo że miał w stolicy lokal własnościowy. Zgodnie z przepisami - mieszkanie służbowe przyznaje się urzędnikowi, jeśli nie ma on swojego lokalu w mieście, w którym pracuje. Wtedy nie płaci za wynajem, pokrywa jedynie koszty czynszu czy opłat za media.

Obecny szef NIK, a wcześniej minister finansów czy szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś w grudniu 2015 roku złożył oświadczanie, że nie ma mieszkania i wtedy dostał z resortu finansów lokal służbowy. Było to 35-metrowe mieszkanie - pokój, kuchnia i łazienka. Banaś korzystał z niego do końca października tego roku. Jak podaje rozgłośnia, w marcu 2017 roku Banaś kupił mieszkanie w Warszawie, w atrakcyjnej lokalizacji na strzeżonym osiedlu. W oświadczeniu majątkowym napisał, że 40-metrowe mieszkanie to jego własność.