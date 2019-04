Sprzątanie w abonamencie. "Era sprzątaczek na telefon się kończy"

Pani Marta ze Szczecina przyznaje, że to nie miłość do fiskusa przesądziła. - Prawda jest taka, że znaleźć dobrą sprzątaczkę coraz trudniej. A kto ma czas na wydzwanianie co tydzień i próbowanie dostosowania grafiku do sprzątaczki? Lepiej zdecydować się na abonament. No i jest też większa pewność. Jak ktoś ma u nas stałe zlecenie i umowę, to można takiej osobie zaufać. A nawet dać jej klucze. Z przypadkową osobą, która przychodzi do nas pierwszy czy drugi raz, to już ryzyko - słyszymy.