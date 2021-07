Sprzedaż detaliczna w Polsce powyżej średniej unijnej. Zobacz jak szybko rośnie

victor 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Polskie PKB nakreca sprzedaz/konsumpcja i jest glownym czynikiem wzrostu nazywanego gospodarczym, mimo, ze przejadacie to co daje wam partia rzadzaca - zabierajac tym co w pocie czola zdobyli. Nie to, ze nie bedzie lasu po nich ale i nastepne pokolenia jezeli takowe jeszcze beda beda zyli biednie.