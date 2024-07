Sprzedaż detaliczna w Polsce. Są najnowsze dane. Wielkie rozczarowanie

Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła słabiej od prognoz - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wyniosła 4,4 proc. Eksperci spodziewali się wyniku 5,3 proc., co oznaczałoby wzrost względem maja (5 proc.).

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2024 r. - dane GUS

Analizując poszczególne sektory, GUS zauważa, że "w czerwcu 2024 r. znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowały podmioty z grup: 'pojazdy samochodowe, motocykle, części' (o 24,3 proc.), 'pozostałe' (o 15,9 proc.), 'paliwa stałe, ciekłe, gazowe' (o 11,0 proc.)". Jednocześnie urząd zwraca uwagę, że "przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy o największym udziale w sprzedaży detalicznej 'ogółem' - 'żywność, napoje i wyroby tytoniowe' wykazały spadek o 4,0 proc.".

Te sektory zaważyły na danych

Jak zauważa Polski Instytut Ekonomiczny, Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 4,4 proc.r/r. głównie za sprawą motoryzacji (+24,3 proc.). Konsumenci nadal wstrzymują się z zakupami innych dóbr trwałych – sprzedaż mebli, sprzętu RTV i AGD spadła o 6,7 proc.. Konsumpcji pomaga szybki wzrost wynagrodzeń. W czerwcu były one o 11,0 proc.r/r.

Dane skomentowali eksperci mBanku. "Druga paczka danych za czerwiec wypada dość blado. Zarówno sprzedaż detaliczna jak i produkcja budowlana rozczarowują. Sprzedaż rośnie o 4,4 proc. r/r, nie jest to zły wynik, ale słabszy niż konsensus. Z drugiej strony wzrost po odsezonowaniu to 1,5 proc. m/m. W porównaniu z Q1 wzrost w Q2 nieco zwolnił (do poniżej 5 proc. r/r). Przypominamy jednak, że w Q1 spożycie prywatne zaskoczyło w górę pomimo nie tak mocnej konsumpcji towarów" - napisali.