Sprzedaż papierosów pod znakiem zapytania. Nowy system narobił firmom problemów

O sprawie pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Chodzi o system track & trace, który pozwoli skarbówce śledzić drogę wyrobów tytoniowych od producenta do sprzedawcy. Tylko firmy zarejestrowane w systemie będą mogły swobodnie handlować papierosami. Dostarcza go Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Dlatego też Polska nie zdecydowała się jeszcze na uruchomienie swojego systemu. Ma to zrobić 10 maja. Czasu na rejestrację nie będzie dużo, bo producenci, 110 tysięcy sprzedawców detalicznych i 900 hurtowników będą mieli czas do 20 maja, czyli tylko 10 dni.

Jak mówią rozmówcy "DGP", może to być za mało. Sprzedawcy i producenci boją się, że jeśli masowo zaczną wchodzić do systemu rejestracyjnego, nie wytrzymają tego serwery. Kolejny problem to fakt, że nie wszyscy wiedzą o nowym obowiązku. Jeszcze inne firmy skarżą się, że będą musiały specjalnie do tego oddelegować pracownika.