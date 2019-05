Handel w Polsce się zmienia. Coraz mniej miejsca dla delikatesów

"Polacy nie chcą już delikatesów" - pisze czwartkowa "Gazeta Wyborcza". Ostatnia z trzech znanych sieci walczy o przetrwanie i wyjście na prostą. Piotr i Paweł podpisał list intencyjny z nowym inwestorem, który jest zainteresowany kupnem sieci - spółką Spar Group Ltd z RPA .

- Ewidentnie dla sieci zbyt małej, by konkurować z największymi, i zbyt mało odróżniającej się od oferty supermarketów czy dyskontów miejsca nie ma, i historia Piotra i Pawła dobitnie to potwierdza - powiedział gazecie Marek Zdziech, partner w OC&C Strategy Consultants.

Obejrzyj też: Co zmienił zakaz handlu. Ciekawe wyniki analiz

Co mogłoby się za to sprawdzić, jeśli chodzi o sklepy dla zamożniejszych? Na przykład miejsca takie, jak warszawska hala Koszyki albo raczkująca sieć sklepów z żywnością ekologiczną Bio Family - uważa Zdziech. Założyła je rodzina Świtalskich, odpowiedzialna za powstanie Biedronki, Żabki i Czerwonej Torebki (w przeciwieństwie do dwóch pierwszych, ta ostatnia nie odniosła sukcesu).