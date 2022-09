Najnowsze dane z upadłego państwa. Sri Lanka pogrążyła się w chaosie

Sri Lanka, do niedawna szybko rozwijający się kraj przez wielu uważany za wzór dla całego regionu, w 2022 r. pogrążyła się w ekonomicznym chaosie na trudną do uwierzenia skalę. Pokazują to najnowsze dane. Stopa inflacji w sierpniu wyniosła 70 proc., przy czym ceny żywności wzrosły aż o 84 proc. rok do roku. Ale nie są one jedynym problemem. Z powodu kryzysu około 3 milionów ludzi zagrożonych jest klęską głodu.