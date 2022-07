Stało się najgorsze. Sri Lanka jest bankrutem! Brakuje na wszystko

Oświadczył również, że do końca tego roku inflacja wzrośnie do 60 proc .

Zawieszono działalność szkół, a dostęp do paliwa jest bardzo ograniczony. W kilku dużych miastach, w tym w stolicy kraju Kolombo, setki ludzi godzinami stoją w kolejkach po paliwo, dochodzi do starć z policją i wojskiem. W niedzielę minister energii Kanchana Wijesekera powiedział, że w kraju wystarczy paliwa na krócej, niż jeden dzień.

Dotknięta pandemią, rosnącymi cenami ropy naftowej i populistycznymi cięciami podatkowymi , tragiczna sytuacja gospodarcza Sri Lanki doprowadziła do spirali inflacj i i braków w zaopatrzeniu, co spowodowało, że tysiące ludzi w proteście wyszło na ulice.

Wtorkowe przemówienie premiera Sri Lanki na forum parlamentu zostało przerwane przez opozycjonistów skandujących okrzyki "Gota go home" - było to odniesienie do obecnego na sali prezydenta Gotabayi Rajapaksy. Od miesięcy duża część mieszkańców Sri Lanki wzywa Rajapaksę do ustąpienia z urzędu w związku z oskarżeniami o złe zarządzanie gospodarką.