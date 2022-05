Sri Lanka na krawędzi. Nie spłaci długu, nie ma nawet na paliwo

Agencja S&P poinformowała, że ratingi obligacji, których termin wykupu przypada w 2023 i 2028 roku, zostały już obniżone do poziomu "default" (niewypłacalność — przyp. red.), a ogólny rating kraju może zostać obniżony do poziomu "D" w przypadku potwierdzenia braku płatności po zakończeniu okresu karencji.

To nie jest jedyny problem Sri Lanki. - Kraj nie ma obecnie dolarów, by zapłacić za transporty benzyny — powiedział w parlamencie minister energetyki i energii Kanchana Wijesekera, apelując do ludzi, by przestali stać w kolejkach przez najbliższe dwa dni.