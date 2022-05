Nowy upadły kraj na mapie świata. Dramatyczna sytuacja na Sri Lance

Jak poinformował premier, w szpitalach brakuje lekarstw i sprzętu chirurgicznego, nie ma leków potrzebnych do kuracji pacjentów z chorobami serca oraz szczepionek przeciwko wściekliźnie. Wickremesinghe przyznał, że rząd jest zmuszony do drukowania pieniędzy, by móc zapłacić za podstawowe produkty i usługi oraz wypłacić wynagrodzenia pracownikom sektora publicznego. Doprowadzi to jednak do dalszego wzrostu inflacji. Władze nadal poszukują środków na opłacenie zaplanowanych dostaw paliw. - Z powodu ich niedoboru przerwy w dostawach elektryczności mogą wzrosnąć do 15 godzin na dobę – zapowiedział premier. Dodał przy tym, że krajowe zapasy benzyny wystarczą zaledwie na jeden dzień.