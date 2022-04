Nowy upadły kraj na mapie świata właśnie przypieczętował swój los

jeje 3 godz. temu zgłoś do moderacji 12 6 Odpowiedz

Co wejdę na jakiś post to zawsze jest kilku co wylewają cała swoją frustracje na innych. Rany tak trudno pojąć że pomaganie ludziom w potrzebie i zrozumienie ich położenia jest też objawem człowieczeństwa . Bo mordowanie i podżeganie do mordowania i smianie sie z niedoli innych to raczej domena tych z M.......wy i jest nawet na to kilka nie dających się cytować epitetów