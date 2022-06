Stało się. Te kraje oficjalnie kandydatami na członków Unii Europejskiej

W przeciwieństwie do Ukrainy i Mołdawii powodów do zadowolenia nie może mieć Gruzja.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. Liderzy UE mają omówić tę sprawę na szczycie w Brukseli w dniach 23-24 czerwca. Poparcie ze strony państw członkowskich nie jest jednomyślne, ponieważ niektóre rządy, w tym Dania i Holandia, zgłaszały wcześniej zastrzeżenia do przyznania tego statusu. Ale przy poparciu największych państw bloku, innym będzie trudno zablokować decyzję.