Stan klęski żywiołowej w praktyce. O jakich rekompensatach mówią przepisy?

polen 19 min. temu

Najlepszym mierzalnym efektem rzadow PiSu jest ilosc osob ktore umarly w wyniku grypy covid w przeliczeniu na 100 tys mieszkancow i w odniesieniu do lat ubieglych na tle innych krajow a wszystko to na tle ograniczenia bezprawnego swobod obywatelskich jak zamaskowanie czy zamkniete hotele nawet dla rodzin czy zabronienie ludziom dbania o swoje zdrowie przez fitness - jedyny wyjatek to dopiero jak zachorujesz to masz legalny dostep do silowni czy fitness w osrodkach rehabilitacyjnych ale jak jestes zdrowy to nie ma szans. Najpierw musisz zachorowac. Absurd goni absurd a efekt jest taki ze rzadzacy nie wytlumaczas sie z tego i jeszcze blokowanie leczenia amayna ktora w latach 60-tch uratowano ludzi w Polsce z epidemi grypy hongkonskiej