Stanowcza deklaracja europosła KO. Nagle odpowiedź: czy pan jest przytomny?

Umowa EU-Mercosur budzi emocje

" Czy pan jest przytomny? Europejska Partia Ludowa, do której należycie wezwała trzy dni temu do sfinalizowania tej umowy!" - tak na platformie X odpisała Halickiemu, posłanka Anna Gembicka, która była ministrem rolnictwa przez dwa tygodnie.

Szczegóły umowy UE z Mercosurem

Ograniczenia obronne przewidują, że do UE będzie mogło trafić rocznie 99 tys. ton wołowiny z krajów Mercosur, co stanowi 1,6 proc. całkowitej konsumpcji w Unii. To nie koniec. Ponadto cła na wołowinę zostaną obniżone do 7,5 proc., ale nie zniesione. Ograniczenia dotyczą także drobiu i cukru.