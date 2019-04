Stare druki recept ważne do 2020 roku. Jest projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia, które przedłuża okres ważności recept z 12 do 24 miesięcy, skierowano w piątek do konsultacji społecznych. Jeśli przejdzie, druki recept według wzoru, który obowiązywał przed wejściem w życie rozporządzenia z 13 kwietnia 2018 r., będą ważne do kwietnia 2020 roku.