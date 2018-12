Po e-zwolnieniach, czas na e-recepty. Do apteki pójdziesz z kodem

- Jeśli ktoś ma konto na pacjent.gov.pl, to w momencie wystawienia recepty otrzymuje smsa lub maila z czterocyfrowym kodem. Przy podaniu kodu w aptece leki zostają wydane – wyjaśniał w programie „Money. To się liczy” Janusz Cieszyński. E-recepty mają również ułatwić działanie w przypadku, gdy pojawią się problemy na przykład ze skażonymi lekarstwami. Wtedy odpowiednie ostrzeżenie będzie wysyłane do osoby, która taki lek wykupiła.