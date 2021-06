Stawki wzrosły o ponad 50 procent. Sadownicy przerzucą te koszty na ceny owoców?

Fiu fiu 43 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Ten rząd PiS nakręca inflację do granic możliwości bo to zwiększa wpływy do budżetu. Całkowicie podporządkowana PiS Rada Polityki Pieniężnej i prezes NBP to popierają i akceptują. Za to winni w przyszłości odpowiadać przed trybunałem stanu i sądami karnymi za demolkę systemu finansowego.