Stopy procentowe tak wysokie, jak inflacja? "Jest przestrzeń do podwyżek"

Irytują mnie te biadolenia niektórych "ekspertów", że błędem jest to, że nie podwyższono kolejny raz stóp procentowych. A co, lepiej okradać bez umiaru ludzi, którzy wzięli kredyty na cele mieszkaniowe, co? Wsiąść im na karki i pod pozorem walki z inflacją wyciągać z kieszeni bez litości i patrzeć jak pracują tylko na spłatę kredytu? To jest złodziejskie myślenie tych "ekspertów". A co byłoby gdyby wszyscy biorący kredyty w poprzednich latach mieli je na stałą stopę procentową na np. max. 2% tak jak mają na Zachodzie Europy czy USA? Jaka byłaby wtedy wasza ''walka'' z inflacją? Ogarnijcie się i nie przyczyniajcie do okradania 8 niszczenia Polaków!