Prognoza szefa NBP na molo. "Będzie dobrze. Proszę mieć zaufanie"

Koralgol 6 min. temu

Jeśli tak powiedział to albo nie ma wiedzy albo skłamał.Rynki zweryfikują te słowa.W czwartek EBC podnosi stopy ,Szwajcaria to samo.Oni dojdą z minusowych do zera a u nas trzeba będzie dźwignąć jeszcze ze 3 razy do końca roku.Musimy też patrzeć na sąsiadów np Węgry, żeby kapitał nam nie wyfrunął.Lekko nie będzie ale jedna podwyżka to albo o 2 % od razu albo znowu podniosą za nisko i inflacja wyskoczy w kosmos.Kolejna podwyżka stóp w Usa to automatyczna podwyżka u nas....nie zaciskajcie zębów za mocno bo dentysta kosztuje majątek;)