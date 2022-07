To nie było ostatnie uderzenie w portfele Polaków? "Stopy procentowe powinny jeszcze wzrosnąć"

MARO 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Podnosząc stopy procentowe ściągają z rynku nadmiar pieniądza, który to nadmiar trafił tam tylko dzięki nim i ich rozdawnictwu. Z drugiej strony rozdawnictwo w najlepsze trwa i trwać będzie dalej, przyszły rok jest rokiem wyborczym i jakoś, czymś wyborców trzeba do siebie przekonać, jakoś ich sobie zjednać. Tak to z inflacją można walczyć wiecie do kiedy? Tak dobrze myślicie aż do ??ranej śmierci, a tak na marginesie to nie jeden który nie będzie widział innego wyjścia targnie się na swe życie. W najgorszej sytuacji są kredytobiorcy, ci spłacają coraz wyższe raty kredytów a dodatkowo coraz więcej muszą płacić jak wszyscy inni więcej w sklepach, na stacjach benzynowych, za prąd, gaz, śmieci itp rzeczy!