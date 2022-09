Znów rekord inflacji w Polsce. Aż takiego się nie spodziewano

Inflacja CPI we wrześniu 2022 r. według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 17,2 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca 1,6 proc. To najwyższy odczyt od lutego 1997 r. Inflacja kolejny raz przebiła oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu, ale nie aż tak wysokiego.