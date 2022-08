Stopy procentowe znowu w górę? Szef NBP zabrał głos

Andrzej 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie trzeba dużej wiedzy ekonomicznej aby zdać sobie sprawę, że JEDYNĄ skuteczną drogą do obniżenia inflacji- jest OGRANICZENIE podaży pieniądza na rynku. A więc z jednej strony - podniesienie stóp procentowych- to powoduje ograniczenie kredytów i zakupów na kredyt, a ponadto, co istotniejsze, ściągnięcie gotówki z rynku, bo kredytobiorcy głownie hipoteczni- wpłacają większe raty do banków, a więc mniej zostaje im na konsumpcję. Z drugiej strony należy ograniczyć wydatki socjalne i tym podobne, bo to powoduje nakręcanie zakupów. I tu mamy wiele do zrobienia jak wiecie.... Przed wyborami w 2023- Rząd raczej z tego nie zrezygnuje. O tym, że podnoszenie stóp działa/ choć z opóźnieniem nawet 1,5- 2 lat/ uczy nas historia. W 2000 roku inflacja wynosiła 10,1 proc, a dzięki wysokim stopom procentowym już dwa lata później w 2002- spadła do 1,9 proc! / dane statystyczne-vide: INFLACJA w Polsce- Wikipedia/. A to, że skutkiem wysokich stóp jest chwilowa recesja gospodarcza- to normalne zjawisko w ekonomii, tam okresy koniunktury zawsze przeplatają się z okresami recesji. Pozdrawiam.