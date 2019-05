strajk nauczycieli Mateusz Madejski 58 minut temu

Strajk nauczycieli 2019. Ile trzeba wydać, by móc pracować w szkole? "Wydajemy fortunę, studiujemy do emerytury"

Nauczyciele często słyszą, że pracują niewiele - i przez lata przekazują tę samą wiedzę. Co na to nauczyciele? - Musimy się dokształcać przez całą karierę - odpowiadają. A to oznacza studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Nieraz nawet tuż przed emeryturą. Opłacać to wszystko trzeba z własnej, skromnej pensji.

