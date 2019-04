Strajk nauczycieli. Anna Zalewska może stracić miejsce na listach PiS

Doprowadzenie do zaognienia konfliktu z nauczycielami, a nawet strajku, może kosztować szefową MEN miejsce na liście PiS w wyborach do Europarlamentu. Do terminu zgłoszenia list zostało jeszcze 11 dni.

