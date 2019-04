Strajk nauczycieli. Beata Szydło proponuje okrągły stół z udziałem opozycji

- Pan premier mówiąc, że będzie patronem okrągłego stołu daje sygnał, że jest to sprawa całego rządu - powiedziała wicepremier w porannym wywiadzie w TVN24. Przyznała, że przy okrągłym stole powinna zasiąść także opozycja.

- Jeżeli zostanie przyjęta formuła, którą będziemy proponować, to będą to trwające tygodnie rozmowy z nauczycielami, ale także z ekspertami - powiedziała Szydło. - krągły stół w sprawie edukacji będzie trwał dłużej niż jedno posiedzenie - podkreśliła.

Beata Szydło zapowiedziała, że Rada Ministrów jeszcze we wtorek ustali datę i konkretne ustalenia w sprawie okrągłego stołu.

Obejrzyj: Strajk nauczycieli. Szydło zwróciła się do nauczycieli o złagodzenie protestu na czas egzaminów

- Średnia podwyżka wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego to 700 złotych - mówiła wicepremier ds. społecznych. Dodała, że rząd dąży do tego, żeby nauczyciele zarabiali nawet ponad 8 tys. zł. Dopytana przez prowadzącego rozmowę przyznała, że chodzi o kwotę brutto.

Odpowiadając na pytanie o matury, wyraziła przekonanie, że egzaminy odbędą się bez zakłóceń. - Jestem przekonana, że wszyscy maturzyści zostaną dopuszczeni do matur - powiedziała wicepremier.

- Mam nadzieję, że uda się dojść do porozumienia przed rozpoczęciem matur - powiedziała Beata Szydło.

W poniedziałek szef ZNP stwierdził, że przedstawiciele rządu "absolutnie nie odnoszą się do postulatów płacowych nauczycieli". - Nie przyjmujemy argumentu, że budżet państwa dał to, co mógł dać. Każdemu pracownikowi trzeba dać godziwe wynagrodzenie, a dopiero potem mówić o różnego rodzaju osłonach socjalnych - powiedział.